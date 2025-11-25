Il Jambo ottiene la certificazione di Parità | E' solo l' inizio di un percorso improntato al rispetto dei diritti
Buone pratiche per valorizzare la parità di genere e promuovere, in particolare, inclusione, uguaglianza ed equità di diritti e opportunità anche nelle aziende confiscate alla criminalità. In occasione della Giornata internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le Donne, il Centro. 🔗 Leggi su Casertanews.it
