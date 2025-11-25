Il Gruppo Petitto - CTP S r l rinnova il suo sostegno alla Scandone Avellino

La Scandone Avellino è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con il Gruppo Petitto e la sua azienda CTP S.r.l. – Company Trafil Production, da quasi trent’anni punto di riferimento nella produzione e commercializzazione di conduttori elettrici e fili di rame e alluminio destinati ad. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it