Il grattacielo della Regione si colora di arancione per la Giornata contro la violenza sulle donne
Il Grattacielo Piemonte si colora di arancione. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, infatti, la scritta "Regione Piemonte" sul palazzo sede dell'ente si illumina del colore simbolo scelto dalle Nazioni Unite per la campagna globale "Orange. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altre letture consigliate
PIEMONTE Compro il grattacielo della Regione: arriva Monopoly Edizione Torino Un progetto che unisce territorio, cultura e identità urbana. La soddisfazione della Regione Piemonte: “Trasmettiamo un territorio che crede nelle proprie eccellenze” - facebook.com Vai su Facebook
Si chiude il contenzioso sul grattacielo sede della Regione Piemonte: 3,1 milioni alle imprese che avevano mosso le contestazioni Vai su X
La Regione contro la violenza sulle donne: l’insegna del Grattacielo illuminata di arancione - « Illuminare di arancione la scritta Regione Piemonte sul Grattacielo significa ricordare a tutti che la lotta alla violenza di genere non è una ricorrenza, ma una responsabilità collettiva, ogni ... Riporta torinoggi.it
Violenza sulle donne, il Grattacielo della Regione Piemonte si illumina di arancione - TORINO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la scritta “Regione Piemonte” sul Grattacielo si illumina di arancione, il colore ... Scrive msn.com
La Regione Piemonte contro la violenza sulle donne - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la scritta 'Regione Piemonte' sul grattacielo sede della Regione si illumina di ... Lo riporta msn.com