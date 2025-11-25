Il grattacielo della Regione si colora di arancione per la Giornata contro la violenza sulle donne

Novaratoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grattacielo Piemonte si colora di arancione. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, infatti, la scritta "Regione Piemonte" sul palazzo sede dell'ente si illumina del colore simbolo scelto dalle Nazioni Unite per la campagna globale "Orange. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

grattacielo regione colora arancioneLa Regione contro la violenza sulle donne: l’insegna del Grattacielo illuminata di arancione - « Illuminare di arancione la scritta Regione Piemonte sul Grattacielo significa ricordare a tutti che la lotta alla violenza di genere non è una ricorrenza, ma una responsabilità collettiva, ogni ... Riporta torinoggi.it

Violenza sulle donne, il Grattacielo della Regione Piemonte si illumina di arancione - TORINO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la scritta “Regione Piemonte” sul Grattacielo si illumina di arancione, il colore ... Scrive msn.com

grattacielo regione colora arancioneLa Regione Piemonte contro la violenza sulle donne - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la scritta 'Regione Piemonte' sul grattacielo sede della Regione si illumina di ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Grattacielo Regione Colora Arancione