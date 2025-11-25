Il giudice Rimandarli a casa è ancora una possibilità ma ora i genitori collaborino

Repubblica.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Cottatellucci, presidente dell’Associazione dei magistrati per i minorenni e la famiglia: “ Il provvedimento adottato è provvisorio, il tribunale ha scommesso sulla trasformabilità della situazione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

il giudice rimandarli a casa 232 ancora una possibilit224 ma ora i genitori collaborino

© Repubblica.it - Il giudice “Rimandarli a casa è ancora una possibilità ma ora i genitori collaborino”

Altri contenuti sullo stesso argomento

giudice rimandarli casa 232Il giudice “Rimandarli a casa &#232; ancora una possibilità ma ora i genitori collaborino” - Claudio Cottatellucci, presidente dell’Associazione dei magistrati per i minorenni e la famiglia: “ Il provvedimento adottato è provvisorio, il tribunale ha ... Riporta repubblica.it

Giudice morta in casa, si riapre il giallo di Pesaro. Dall’autopsia si cercano nuove verità. La madre non ha mai creduto al suicidio - Ne dovrà decifrare il linguaggio il medico legale che il prossimo 23 maggio sarà incaricato dal gip del Tribunale de L’Aquila di riesumare la salma di ... Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Giudice Rimandarli Casa 232