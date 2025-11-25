Il giornale di Mika direttore per un giorno | Tutto parla d’amore
Bologna, 25 novembre 2025 – Perché Bologna è città della musica? “Perché il cibo è buono!”. E proprio qui – nell’universo di Dalla e Guccini, dove Mika tenne il suo primo concerto in Italia nel 2007 – la popstar atterrerà il 2 marzo, all’Unipol Arena. Si tratta di una delle date nazionali, l’altra è a Torino due giorni dopo, a poche settimane dal lancio del nuovo album dopo il singolo Modern Times. Per Mika, vincitore di un Brit Award, nominato ai Grammy, amato volto televisivo, è un atteso ritorno sul palco. Contro le guerre: “La musica dà libertà e abbatte i muri” Lo ha raccontato ieri nella redazione di Qn-il Resto del Carlin o dove è stato un divertente, coltissimo e interessato direttore per un giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
