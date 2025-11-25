Lasciarsi andare a considerazioni "impegnative", in questo momento, rischia di essere fuorviante. In fondo la Recanatese è solo al secondo risultato utile consecutivo e per sistemare la classifica ci vuole.ben altro. Anche a Senigallia, tra l’altro in condizioni di estrema difficoltà di organico viste le assenze e le parzialissime disponibilità di Fiumanò, Capanni e Domizi, alcuni segnali confortanti di crescita sono stati confermati per una squadra che sta acquisendo consapevolezze e personalità. Particolare non trascurabile la Vigor, senza più Pandolfi ma comunque temibilissima con Alonzi, De Feo e Braconi, oltre alla classe di Tonelli, è stata tenuta a bada concedendo poco più del minimo sindacale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il giallorosso Paoltroni. "Siamo in grado di dare fastidio a ogni squadra»