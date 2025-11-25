Il gas precipita sotto i 30 euro dopo i colloqui di pace Russia-Ucraina E' una buona notizia?

Roma, 25 novembre 2025 – Per gli analisti dei mercati dell’energia, quella di ieri, 24 novembre, è per molti aspetti una data da ricordare: dopo un anno e mezzo, il prezzo del gas naturale è sceso sotto la soglia psicologica dei 30 euro a megawattora (stamattina ha aperto a 30,2 euro). Ieri in avvio di giornata, ad Amsterdam le quotazioni hanno registrato una flessione dello 0,7%, non andando oltre i 29,95 euroMwh. A cosa è dovuto il calo e quale effetto avranno questi numeri sulle prossime bollette, mentre il freddo invernale pare ormai essersi impadronito del nostro Paese, da nord a sud? Lo abbiamo chiesto a Davide Tabarelli, presidente e fondatore di NE-Nomisma Energia, società di ricerca indipendente sull'economia dell'energia e dell'ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas precipita sotto i 30 euro dopo i colloqui di pace Russia-Ucraina. E' una buona notizia?

Argomenti simili trattati di recente

Il cane precipita nella scarpata e vola di sotto per 10 metri - facebook.com Vai su Facebook

Basket, la Despar 4 Torri cade sotto le triple di Scandiano Vai su X

Il gas precipita sotto i 30 euro dopo i colloqui di pace Russia-Ucraina. E' una buona notizia? - Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia analizza la situazione e le conseguenze di un possibile accordo di pace sui prezzi in campo energetico ... Secondo msn.com

Petrolio e gas in calo: l’eccesso di offerta e le ipotesi di pace in Ucraina mettono sotto pressione i prezzi - In Europa il prezzo del gas scende sotto i 30 euro al megawattora, ai minimi da maggio 2024. Riporta milanofinanza.it

Il prezzo del gas sceso sotto i 30 euro (-26% in 6 mesi): ecco perché caleranno anche le bollette della luce - Le quotazioni del metano sul mercato europeo di riferimento, che incidono anche sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas in Italia, sono ai minimi da oltre 18 mesi ... Riporta msn.com