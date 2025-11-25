Il futuro del Commissario Ricciardi
Il Commissario Ricciardi (Lino Guanciale) non è un uomo destinato ad essere felice. Non lo è mai stato, a causa del “fatto” che ha condizionato tutta la sua vita, e che lo ha traumatizzato fin da bambino facendogli sentire le voci disperate dei morti. Ora, la morte è diventata definitivamente la sua compagna, come i lettori dei romanzi di Maurizio De Giovanni già sapevano e gli spettatori di Rai 1 hanno scoperto nel finale della terza stagione. Cosa è successo nel finale della terza stagione. Enrica (Maria Vera Ratti), l’amata e timida dirimpettaia che il protagonista aveva finalmente sposato nella terza puntata della scorsa settimana, è deceduta dando alla luce la loro prima figlia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi insieme al ministro Lollobrigida e al commissario europeo per la Politica Regionale, Raffaele Fitto, ho partecipato all'assemblea nazionale di Cia, quest'anno incentrata sul tema "Coltiviamo l'Europa, proteggiamo il Futuro". La proposta di PAC della Com - facebook.com Vai su Facebook
Il Commissario Ricciardi 4 si farà? Gli indizi sul futuro della serie con Lino Guanciale - si ispira a una novella inedita di Maurizio De Giovanni: una scelta che ... Da fanpage.it
Il Commissario Ricciardi 4 si farà?/ Anticipazioni quarta stagione: un dettaglio fa sperare i fan! - Dubbi sulla possibile quarta stagione della serie tv di Rai Uno ma c’è un elemento che fa ben sperare. Lo riporta ilsussidiario.net
Il Commissario Ricciardi 4 si farà? Ecco cosa succederà dopo l'ultima puntata - La terza stagione de Il Commissario Ricciardi volge al termine, e per i fan è già tempo di malinconia. Scrive tag24.it