il futuro del commissario ricciardi

Il Commissario Ricciardi (Lino Guanciale) non è un uomo destinato ad essere felice. Non lo è mai stato, a causa del "fatto" che ha condizionato tutta la sua vita, e che lo ha traumatizzato fin da bambino facendogli sentire le voci disperate dei morti. Ora, la morte è diventata definitivamente la sua compagna, come i lettori dei romanzi di Maurizio De Giovanni già sapevano e gli spettatori di Rai 1 hanno scoperto nel finale della terza stagione. Cosa è successo nel finale della terza stagione. Enrica (Maria Vera Ratti), l'amata e timida dirimpettaia che il protagonista aveva finalmente sposato nella terza puntata della scorsa settimana, è deceduta dando alla luce la loro prima figlia.

