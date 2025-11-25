Il film di Paola Cortellesi record d' incassi e di premi racconta una donna che trova il coraggio di cambiare il proprio destino
N ella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Rai 1 propone C’è ancora domani (alle 21.30), l’opera prima di Paola Cortellesi, che si è aggiudicata moltissimi premi e un incasso di oltre 36 milioni di euro. Numeri da record che lo hanno promosso come il film più visto del 2023. Paola Cortellesi conquista la Cina: tutti pazzi per “C’e’ ancora domani” X Leggi anche › Paola Cortellesi premiata “ad honoris causa” in Scienze Infermieristiche: la sua arte è anche cura Non poteva esserci titolo migliore da programmare in questa giornata. Il film è ambientato nella Roma post bellica del 1946, tra le pareti domestiche di una famiglia povera: qui vivono Delia, una donna che lavora e bada ai tre figli, Ivano, il marito violento e maschilista, e il suocero più orco del figlio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
