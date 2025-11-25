Il figlio di George Best | Papà era così amato perché era un ribelle ma io ho sofferto moltissimo

Oggi sono venti anni che è morto un immortale: George Best. “Sono volati”, dice al Telegraph il figlio, Calum Best. Il quale ha come ricordo più prezioso di tanto padre una semplice pedalata in tandem, negli Stati Uniti, senza che nessun paparazzo a perseguitarli. “Essere una star dello sport oggi è diverso – dice nell’intervista – Credo che fosse così amato all’epoca perché tutti erano più o meno rigorosi. Il calcio era più duro. Alcuni placcaggi erano da spezzare le gambe. Mio padre era basso. Era magro. Aveva i capelli lunghi. Aveva le basette. Era noto per la sua attrazione per le ragazze. Era noto per la sua ribellione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

