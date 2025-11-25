Il femminicidio è reato | sarà punito con l’ergastolo
Il provvedimento introduce il reato autonomo e amplia le misure contro la violenza sulle donne: intercettazioni più lunghe e patrocinio garantito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
