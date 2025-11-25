Il Femminicidio diventa reato autonomo approvata la nuova legge all'unanimità | cosa cambia

Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Montecitorio dà il via libera definitivo al disegno di legge che introduce nel Codice penale il reato di femminicidio come fattispecie autonoma. Confermata l'intesa tra Meloni e Schlein, dopo il voto bipartisan sul "senza consenso è reato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?A due anni di distanza dal femminicidio di Giulia Cecchettin, per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta, il nome di suo padre, Gino, è diventato simbolo di una trasformazione possibile. Una rivoluzione silenziosa, composta, ma radicale. Le sue parole, mis - facebook.com Vai su Facebook

Il Femminicidio diventa reato autonomo, approvata la nuova legge all’unanimità: cosa cambia - Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Montecitorio dà il via libera definitivo al disegno di legge che introduce ... Scrive fanpage.it

FEMMINICIDIO E' LEGGE, - Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il femminicidio diventa legge nel nostro Paese. Riporta 9colonne.it

Reato di femminicidio e consenso nel reato di stupro, oggi il parlamento approva le due leggi - Per il 25 novembre le camere sono chiamate ad approvare due testi su cui i partiti di maggioranza e opposizione hanno trovato un accordo. Da editorialedomani.it