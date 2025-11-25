Il Femminicidio diventa reato autonomo approvata la nuova legge all'unanimità | cosa cambia

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Montecitorio dà il via libera definitivo al disegno di legge che introduce nel Codice penale il reato di femminicidio come fattispecie autonoma. Confermata l'intesa tra Meloni e Schlein, dopo il voto bipartisan sul "senza consenso è reato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

