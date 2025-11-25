Il duplice attacco di Mosca | 482 droni sull’Ucraina e il no preannunciato al piano di pace in 19 punti

Un nuovo massiccio attacco russo con 482 droni e missili sferzato per otto ore uccide sette civili in Ucraina, mentre la diplomazia fatica a trovare una via d’uscita. Il presidente Zelensky preme per un incontro diretto con Trump, il cui inviato speciale è in volo verso Mosca. Mentre i soccorritori ucraini recuperavano i corpi dalle macerie di un condominio di Kharkiv, la Casa Bianca annunciava un nuovo, delicatissimo, passo diplomatico. Il presidente americano Donald Trump ha inviato il suo emissario personale, l’imprenditore immobiliare Steve Witkoff, a incontrare il presidente russo Vladimir Putin nel Cremlino. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Il duplice attacco di Mosca: 482 droni sull’Ucraina e il “no” preannunciato al piano di pace in 19 punti

