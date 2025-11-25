Il dolore si nutre di ricordi Cara Giulia non finisce mai Il ricordo della famiglia Tramontano

Milano, 25 novembre 2025 – Il 27 maggio 2023 Alessandro Impagnatiello uccise con 37 coltellate la fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi del loro bambino, Thiago, morto con lei nella loro casa di Senago. Da quel giorno non è cambiato niente. Né la quantità spropositata di donne che in Italia cadono vittime di chi sosteneva di amarle (secondo l’Osservatorio Femminicidi Lesbicidi Transcidi (FLT) di Non Una di Meno, tra il 1° gennaio e il 20 ottobre 2025 sono 77 i femminicidi accertati), né il dolore della famiglia Tramontano. "Oggi non è più che mai. Oggi è come ogni giorno. Il dolore è come l'amore, si nutre di ricordi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Il dolore si nutre di ricordi. Cara Giulia, non finisce mai”. Il ricordo della famiglia Tramontano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Al cuore stanco, Dio dà energia. ? Nel silenzio del dolore, la sua voce risuona. ? Di fronte all’insensatezza del male, il suo Spirito nutre la speranza. “E metterò in voi il mio Spirito, e voi tornerete in vita; vi porrò sul vostro suolo, e conoscerete che io, il - facebook.com Vai su Facebook

voi,are di bronzo,un possente dolore nutre oggi l'ardente fiamma dello spirito,i nipoti non nati") Al centro di questa poesia c'è l'immagine della sorella ombra ondeggiante come in un delirio,Grete oscuro amore,d'una selvaggia stirpe compagna di sangue e abi Vai su X

Madre Giulia Tramontano, 'la tua assenza sanguina sempre' - Il dolore è come I'amore, si nutre di ricordi. Si legge su msn.com

Dolore e ricordi per Sofia: «La tua luce continuerà a brillare» - Sono ore di dolore per i familiari e gli amici di Sofia Bagattini, la ragazza di 18 anni morta nella notte tra sabato 16 dicembre e domenica 17 in un tragico incidente stradale in auto a Nembro. Segnala ecodibergamo.it

Il dolore banalizzato in un "luttogramma" - ogni volta che muore un personaggio noto, si apre una processione digitale fatta di post, articoli, dichiarazioni e ricordi. Da ilgiornale.it