Il dolore per la morte di mio fratello ha riunito me e mia madre È stato bello vederla emozionata a Ballando con le stelle | lo confessa Andrea Delogu

Ilfattoquotidiano.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Delogu è tornata in pista a “ Ballando con le stelle “. La conduttrice si è assentata per due settimane a causa del lutto per il fratello Evan che ha perso la vita, lo scorso 29 ottobre, in moto a soli 18 anni. L’ondata di affetto da parte non solo del team di “Ballando”, ma anche dei fan ha travolto la Delogu che si è ritrovata a Roma circondata anche dall’abbraccio della sua famiglia. Sabato scorso infatti presente in studio dello show di Rai 1 c’era la madre. Qualche attimo dopo la Delogu ha commentato sui social quei momenti sottolinenando come il dolore per la morte del fratello abbia riunito ancora di più la famiglia: “ Mia mamma è andata in pensione 8 giorni fa e appena ha potuto è scesa da me a Roma per stare più serena lei e per fare felice me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il dolore per la morte di mio fratello ha riunito me e mia madre 200 stato bello vederla emozionata a ballando con le stelle lo confessa andrea delogu

© Ilfattoquotidiano.it - “Il dolore per la morte di mio fratello ha riunito me e mia madre. È stato bello vederla emozionata a Ballando con le stelle”: lo confessa Andrea Delogu

Approfondisci con queste news

dolore morte mio fratelloIl primo video di Andrea Delogu dopo la morte del fratello: "Il dolore per Evan accompagna ogni mio respiro” - La conduttrice torna in tv a ‘La porta magica’ e poi a ‘Ballando con le stelle’: “A nome mio e della mia famiglia voglio davvero ringraziarvi tutti, uno per uno, per l'empatia e l'affetto sincero che ... Come scrive msn.com

dolore morte mio fratello''Il dolore accompagna ogni mio respiro'': Andrea Delogu riappare commossa in tv dopo la morte del fratello, le toccanti parole - Andrea Delogu è riapparsa per la prima volta in pubblico dopo la tragedia che l’ha colpita lo scorso 29 ottobre, quando è venuto a mancare suo fratello Evan, appena 18enne. gossip.it scrive

dolore morte mio fratelloDelogu sulla morte del fratello: «Dolore ingestibile, ma è l'ultima volta che ne parlo» - (LaPresse) Andrea Delogu è tornata a 'Ballando con le Stelle' dopo l'assenza di due puntate per il grave lutto della morte del fratello Evan, scomparso lo scorso 29 ottobre in un incidente stradale al ... Scrive video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Dolore Morte Mio Fratello