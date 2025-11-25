Il dolore per la morte di mio fratello ha riunito me e mia madre È stato bello vederla emozionata a Ballando con le stelle | lo confessa Andrea Delogu
Andrea Delogu è tornata in pista a “ Ballando con le stelle “. La conduttrice si è assentata per due settimane a causa del lutto per il fratello Evan che ha perso la vita, lo scorso 29 ottobre, in moto a soli 18 anni. L’ondata di affetto da parte non solo del team di “Ballando”, ma anche dei fan ha travolto la Delogu che si è ritrovata a Roma circondata anche dall’abbraccio della sua famiglia. Sabato scorso infatti presente in studio dello show di Rai 1 c’era la madre. Qualche attimo dopo la Delogu ha commentato sui social quei momenti sottolinenando come il dolore per la morte del fratello abbia riunito ancora di più la famiglia: “ Mia mamma è andata in pensione 8 giorni fa e appena ha potuto è scesa da me a Roma per stare più serena lei e per fare felice me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Veglia nella chiesa madre e messaggi di dolore per la morte del 17enne nel tragico incidente - facebook.com Vai su Facebook
Lutto cittadino domani a Roma. La morte di Octav Stroici, l’operaio vittima del tragico crollo alla Torre dei Conti, ha profondamente ferito la nostra città. Il dolore per la sua scomparsa ci unisce tutti. Il mio pensiero commosso, e quello di tutta #Roma, va alla mog Vai su X
Il primo video di Andrea Delogu dopo la morte del fratello: "Il dolore per Evan accompagna ogni mio respiro” - La conduttrice torna in tv a ‘La porta magica’ e poi a ‘Ballando con le stelle’: “A nome mio e della mia famiglia voglio davvero ringraziarvi tutti, uno per uno, per l'empatia e l'affetto sincero che ... Come scrive msn.com
''Il dolore accompagna ogni mio respiro'': Andrea Delogu riappare commossa in tv dopo la morte del fratello, le toccanti parole - Andrea Delogu è riapparsa per la prima volta in pubblico dopo la tragedia che l’ha colpita lo scorso 29 ottobre, quando è venuto a mancare suo fratello Evan, appena 18enne. gossip.it scrive
Delogu sulla morte del fratello: «Dolore ingestibile, ma è l'ultima volta che ne parlo» - (LaPresse) Andrea Delogu è tornata a 'Ballando con le Stelle' dopo l'assenza di due puntate per il grave lutto della morte del fratello Evan, scomparso lo scorso 29 ottobre in un incidente stradale al ... Scrive video.corriere.it