Andrea Delogu è tornata in pista a “ Ballando con le stelle “. La conduttrice si è assentata per due settimane a causa del lutto per il fratello Evan che ha perso la vita, lo scorso 29 ottobre, in moto a soli 18 anni. L’ondata di affetto da parte non solo del team di “Ballando”, ma anche dei fan ha travolto la Delogu che si è ritrovata a Roma circondata anche dall’abbraccio della sua famiglia. Sabato scorso infatti presente in studio dello show di Rai 1 c’era la madre. Qualche attimo dopo la Delogu ha commentato sui social quei momenti sottolinenando come il dolore per la morte del fratello abbia riunito ancora di più la famiglia: “ Mia mamma è andata in pensione 8 giorni fa e appena ha potuto è scesa da me a Roma per stare più serena lei e per fare felice me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il dolore per la morte di mio fratello ha riunito me e mia madre. È stato bello vederla emozionata a Ballando con le stelle”: lo confessa Andrea Delogu