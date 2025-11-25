Il derby di Milano non ha portato soltanto l’Inter a subire una pesante sconfitta, ma anche a fare determinate valutazioni per il futuro. L’Inter ha perso il derby di Milano, venendo battuta dai rivali storici del Milan per 1-0. Una sconfitta pesante sicuramente per i nerazzurri, che nonostante una partita disputata nel migliore dei modi e con molte occasioni create soprattutto nel corso del primo tempo, sono stati comunque costretti a masticare un boccone molto amaro. Oltre a un ottimo lavoro difensivo da parte dei rossoneri allenati da Massimiliano Allegri, e a qualche palo di troppo, se il risultato è rimasto in bilico fino al vantaggio del Diavolo è certamente grande merito di Mike Maignan. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Il derby ha convinto l’Inter: scippo Maignan, il piano di Marotta