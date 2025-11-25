Il ddl sul consenso si ferma al Senato | la maggioranza chiede un approfondimento sulla norma L' opposizione | C' è un voltafaccia

Nella giornata simbolo della lotta alla violenza contro le donne, il disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso, resta fermo al Senato. Dopo l'unanimità raggiunta alla Camera - segno dell'intesa raggiunta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein - il testo non verrà. 🔗 Leggi su Today.it

Il ddl sul consenso si ferma al Senato: la maggioranza chiede un approfondimento sulla norma. L'opposizione: "C'è un voltafaccia" - A bloccare tutto, è stata la richiesta di un maggiore approfondimento sulla norma chiesto dalla Lega a cui si ... Riporta today.it

