Il crociato e il calvario ma dopo 362 giorni Pellegri è tornato ad esultare | Il premio ai sacrifici

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attaccante dell'Empoli ritrova la via del gol un anno dopo il bruttissimo infortunio. Dalla cattedrale degli esordi a 15 anni ai lunghi stop, ora vuole riprendersi la sua vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il crociato e il calvario ma dopo 362 giorni pellegri 232 tornato ad esultare il premio ai sacrifici

© Gazzetta.it - Il crociato e il calvario, ma dopo 362 giorni Pellegri è tornato ad esultare: "Il premio ai sacrifici"

