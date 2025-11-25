Il creatore di GTA smonta l’hype dell’intelligenza artificiale | Le aziende vi stanno vendendo fumo

Screenworld.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dan Houser non è tipo da farsi abbagliare dalle mode del momento. Il co-fondatore di Rockstar Games, l’uomo che ha scritto le sceneggiature di Grand Theft Auto V e plasmato uno dei franchise più iconici della storia videoludica, sta sperimentando l’intelligenza artificiale per il suo nuovo progetto. Ma le sue parole, pronunciate durante un’apparizione al programma televisivo Sunday Brunch su Channel 4, suonano come una doccia fredda per chi vede nell’AI la panacea di tutti i mali dello sviluppo. “Non è così utile come alcune aziende vorrebbero farvi credere”, ha dichiarato senza mezzi termini Houser. 🔗 Leggi su Screenworld.it

il creatore di gta smonta l8217hype dell8217intelligenza artificiale le aziende vi stanno vendendo fumo

© Screenworld.it - Il creatore di GTA smonta l’hype dell’intelligenza artificiale: “Le aziende vi stanno vendendo fumo”

Approfondisci con queste news

creatore gta smonta l8217hypeIl creatore di GTA smonta l’hype dell’IA - fondatore di Rockstar Games, sperimenta l'AI per il suo nuovo progetto ma avverte: non è così utile come vogliono farci credere. msn.com scrive

Il padre di GTA smonta il mito dell’AI - fondatore di Rockstar Games, usa l'IA nel suo nuovo progetto ma avverte: "Non è così utile come vogliono farvi credere le aziende". Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Creatore Gta Smonta L8217hype