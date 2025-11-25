Il creatore di GTA smonta l’hype dell’intelligenza artificiale | Le aziende vi stanno vendendo fumo
Dan Houser non è tipo da farsi abbagliare dalle mode del momento. Il co-fondatore di Rockstar Games, l’uomo che ha scritto le sceneggiature di Grand Theft Auto V e plasmato uno dei franchise più iconici della storia videoludica, sta sperimentando l’intelligenza artificiale per il suo nuovo progetto. Ma le sue parole, pronunciate durante un’apparizione al programma televisivo Sunday Brunch su Channel 4, suonano come una doccia fredda per chi vede nell’AI la panacea di tutti i mali dello sviluppo. “Non è così utile come alcune aziende vorrebbero farvi credere”, ha dichiarato senza mezzi termini Houser. 🔗 Leggi su Screenworld.it
