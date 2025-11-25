Il corteo il flash mob ed il minuto di ‘rumore’ | Una giornata che parla di libertà giustizia e democrazia GALLERIA FOTOGRAFICA
Una partecipazione diffusa per la manifestazione regionale organizzata in concomitanza della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne’. L’iniziativa si è svolta, sotto la pioggia, nel pomeriggio di martedì 25 novembre ed è stata promossa da Rete Umbra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
A causa delle previste condizioni meteo avverse per la giornata di domani, martedì 25 novembre, il corteo e seguente flash mob in programma per Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sono stati rinviati a venerdì 28 nove - facebook.com Vai su Facebook
Messina, il flashmob delle studentesse del Maurolico a piazza Cairoli da il via al corteo “Scegli il rispetto, semina il futuro” - Nella mattinata del 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Piazza Cairoli a Messina si è ... Segnala msn.com
Flash mob e corteo degli studenti - Un corteo lungo le strade della città, aperto da uno striscione realizzato dagli studenti con ritagli dei loro jeans. msn.com scrive
Treviso, corteo e flash mob per Gaza e la Flotilla - Nella Marca trevigiana già dal tardo pomeriggio di oggi, 2 ottobre, c’è stata una mobilitazione capillare. Scrive rainews.it