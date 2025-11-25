Il contratto termina oggi siamo delusi ma non c’erano alternative | Dazn non trasmetterà più le partite in Belgio

La stagione è appena cominciata, ma i tifosi delle squadre in Belgio potrebbero non vedere più le partite in televisione. Dazn ha inviato infatti una lettera ufficiale alla Lega con la risoluzione del contratto firmato pochi mesi prima e che riguarda il quinquennio 2025-2030: “Il contratto” come si legge nella lettera inviata, “termina con effetto immediato”. La notizia ha avuto un risultato enorme in Belgio, con i tantissimi abbonati preoccupati adesso per le sorti della trasmissione delle partite. “Non abbiamo avuto alternative” ha dichiarato il direttore generale Dazn Belgio, Massimo D’Amario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il contratto termina oggi, siamo delusi ma non c’erano alternative”: Dazn non trasmetterà più le partite in Belgio

