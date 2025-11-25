Il consenso ‘libero e attuale’ è frutto di una rivoluzione culturale Ora facciamo prevenzione

di Vera Cuzzocrea* E’ recente e unanime l’approvazione alla Camera della proposta di legge che modifica il reato di violenza sessuale introducendo il requisito del “consenso libero e attuale”, in linea con quanto previsto all’art. 36 della Convenzione di Istanbul e come già avviene in diversi paesi. L’elemento costitutivo della violenza diventa il consenso che deve essere dato volontariamente e valutato tenendo conto del contesto in cui avviene l’atto: un vero e proprio ribaltamento, dagli obiettivi di indagine alla dinamica processuale. In cui la vittima viene ascoltata nei suoi vissuti e riconosciuta nella condizione di particolare vulnerabilità che connota il reato e al reo viene restituita la responsabilità di dimostrare di non aver posto in essere nessuna forma di costrizione, non solo fisica ma anche psicologica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

