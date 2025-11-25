Il concerto di Annalisa | Non vedevo l’ora di tornare a Firenze

Firenze, 24 novembre 2025 – “Ciao Firenze!” e il Mandela si accende. La performance di Annalisa ha conquistato il palazzetto strapieno di fan. Urla e applausi per la cantante che dedica al pubblico, poco dopo l’inizio del concerto, parole di gratitudine: “Finalmente siamo arrivati qua e io non vedevo l’ora perché poco più di un anno fa io sono partita proprio da Firenze per la prima data del mio tour. Ho un ricordo bellissimo di quella data e non vedevo l’ora di tornare per ritrovarci e vivere le stesse cose che abbiamo vissuto insieme così intensamente”, applausi a scena aperta per la diva del pop che domina il palco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

