Il commissario Ricciardi 4 si farà? Lino Guanciale non ama andare oltre la terza stagione ma…

La terza stagione de Il Commissario Ricciardi si è chiusa con un finale potente e doloroso, lasciando gli spettatori sospesi tra commozione e incertezza. Il tormentato investigatore creato da Maurizio De Giovanni, segnato sin dall'infanzia dal suo "fatto" – la capacità di percepire le ultime parole dei defunti – ha affrontato l'evento più straziante della sua vita proprio negli episodi conclusivi. Un epilogo che ha scosso il pubblico e riacceso la domanda che tutti si stanno ponendo: ci sarà una quarta stagione? Il Commissario Ricciardi 4 si farà? Cosa ne pensa Lino Guanciale?. La terza stagione ha raggiunto ascolti importanti, arrivando oltre il 20% di share e confermando il forte legame del pubblico con il personaggio interpretato da Lino Guanciale.

