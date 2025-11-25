Il Commissario Ricciardi 3 il tragico finale | Non mi dimenticare

Il finale di stagione de Il Commissario Ricciardi è il più drammatico che si poteva immaginare. All’apice della felicità, una morte inaspettata colpisce Luigi Alfredo gettandolo nella disperazione. Ma c’è un germe di speranza per lui, una nuova vita che lo attende. Per questo non tutto è finito, così come nei romanzi di Maurizio de Giovanni, non tutto si conclude con Il pianto dell’alba. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il Commissario Ricciardi 3, il tragico finale: “Non mi dimenticare”

