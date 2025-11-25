Il Commissario Ricciardi 3 | il finale straziante che ha spezzato il cuore degli spettatori

Un colpo di scena straziante ha concluso tragicamente la terza stagione della serie del Commissario Ricciardi su Rai1. Ecco cosa è successo e come continuerà la serie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Non dimenticarti di noi.” “Mai.” #IlCommissarioRicciardi3 è disponibile su RaiPlay. - facebook.com Vai su Facebook

Livia è accusata di omicidio, ma sul fronte personale il finale colpisce ancora più duro. Ricciardi ha appena sposato Enrica, che aspetta un figlio. Un’apparente serenità che però si sgretola rapidamente. #ilcommissarioricciardi #ilcommissarioricciardi3 Vai su X

Il commissario Ricciardi 3 e il finale straziante: “non dimenticarti di noi” - Nessun lieto fine per Il commissario Ricciardi 3: Enrica muore dopo il parto e l'ultima puntata è drammatica ... Riporta ultimenotizieflash.com

Il destino del Commissario Ricciardi dopo la tragedia di Enrica - Il Commissario Ricciardi (Lino Guanciale) affronta il dolore più grande nel finale della terza stagione: la morte della moglie Enrica. Come scrive quilink.it

Cosa succede nel gran finale di “Il commissario Ricciardi 3”: l’ultima puntata è drammatica - Il poliziotto aspetta un figlio da Enrica e deve indagare su un caso di omicidio per il quale è stata accusata l'amica Livia ... iodonna.it scrive