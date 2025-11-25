Il collettivo Kolosso presenta Over | doppio showcase

Sabato 29 novembre presso Filla Auditorium al Parco della Montagnola, il collettivo Kolosso in unospciale doppio showcase per presentare dal vivo il recente debut album "Over" pubblicato da Sghetto Records con distribuzione IRMA Records."Over" è la conclusione della fase 1 del progetto Kolosso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

