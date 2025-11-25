Il cinema della Normale | questo romanzo non finisce Proiezione di ' Mamma Roma'
A cinquant'anni dalla tragica scomparsa, la Scuola Normale Superiore, in collaborazione con il Cinema Arsenale, celebra Pier Paolo Pasolini attraverso un programma di iniziative che tenta di indagare le molteplici sfaccettature intellettuali e artistiche e di illuminare l'eredità e la perdurante. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
