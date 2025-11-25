Il chitarrista Maurizio Di Fulvio trionfa alla Carnegie Hall
Lo scorso 17 novembre il chitarrista Maurizio Di Fulvio si è esibito nella leggendaria Carnegie Hall di New York in un evento sostenuto dal ministero degli esteri e da BravItalia talenti italiani nel mondo. Un vero trionfo per il musicista, accompagnato per l’occasione dalla figlia Stefania.Un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
