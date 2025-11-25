Il chitarrista Maurizio Di Fulvio trionfa alla Carnegie Hall

Ilpescara.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 17 novembre il chitarrista Maurizio Di Fulvio si è esibito nella leggendaria Carnegie Hall di New York in un evento sostenuto dal ministero degli esteri e da BravItalia talenti italiani nel mondo. Un vero trionfo per il musicista, accompagnato per l’occasione dalla figlia Stefania.Un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

’Maurizio Di Fulvio Quartet’ stasera alla Rocca di Caterina - Alle 21 presso l’Arena Rocca di Caterina si esibirà in concerto il ’Maurizio Di Fulvio Quartet’, composto da Maurizio Di Fulvio (chitarra), Simona Capozucco (voce), Ivano Sabatini (contrabbasso) e ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Chitarrista Maurizio Fulvio Trionfa