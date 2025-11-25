AGI - La vittoria in Puglia e Campania, da una parte, ma anche il risultato di Giovanni Manildo nella 'mission impossible' veneta. Il centrosinistra ha di che ritenersi soddisfatto perché, conti alla mano, il computo totale delle regioni "passa da 9-4 a 7-6", per il centrodestra, come sottolinea il responsabile organizzazione del Pd, Igor Taruffi, l'uomo dei conti di Schlein. Nel pallottoliere di Taruffi ci sono, infatti, non solo le regioni andate al voto questo autunno - Marche, Calabria, Toscana, Puglia, Campania e Veneto - ma anche quelle di un anno fa: Liguria, Umbria e Sardegna. A questo si aggiunge quel 30 per cento circa di consensi ottenuto da Manildo in Veneto, che raddoppia il precedente del centrosinistra nella regione, fermatosi cinque anni fa al 17 per cento. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il centrosinistra festeggia, ma si apre la sfida per la leadership