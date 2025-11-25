Il centrodestra rinvia il Ddl stupro E la sinistra lascia la commissione
La proposta è rimandata per supplementi di indagine. Giulia Bongiorno: «Scriverla bene». «C'era un accordo politico importante, alla Camera c'è stato un voto unanime su questa legge, i massimi vertici dei gruppi parlamentari si erano stretti la mano e ciò ora significa che stringersi la mano con questa destra non vale niente perché all'ultimo momento si può tornare indietro, smentendo addirittura un voto unanime del parlamento. E hanno deciso di farlo proprio oggi, il 25 novembre (giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ndr) ». È uscito dalla commissione Giustizia del Senato sbraitando che la destra ha stracciato l'accordo sul ddl stupro, il senatore di Italia viva Ivan Scalfarotto.
