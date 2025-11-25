Il caso Shalabayeva e il labirinto della giustizia

Ci sono vicende giudiziarie che, nel mettere alla prova l'equilibrio tra norma e interpretazione, finiscono per incrinare la fiducia nella coerenza dell'ordinamento. Il caso Shalabayeva è tra queste. Una storia in cui la giustizia, non dissipa le incertezze, le amplifica, sacrificando all'arida liturgia delle forme un principio dello Stato di diritto, la responsabilità come esito .

