Il caso Reggio Calabria tra Pd e Falcomatà all' attenzione dei vertici del partito
Il filo sottile che tiene in sospeso il Comune di Reggio Calabria s'intreccia con le vicende nazionali del Pd. Il caso reggino e i suoi protagonisti sono disposti su una scacchiera le cui future mosse coinvolgono ovviamente le amministrative di primavera, ma anche le ambizioni politiche personali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria interviene sul caso di Ahmad Salem, il giovane palestinese detenuto da sei mesi nel carcere di Rossano Calabro in regime di alta sicurezza. - facebook.com Vai su Facebook
Reggio, caso Falcomatà, arriva l'arbitro da Roma - Tensione politica alle stelle a Reggio Calabria: il senatore Alessandro Alfieri da Roma media tra il sindaco Falcomatà e il Pd locale. Riporta quotidianodelsud.it
PD-Falcomatà, a Reggio Calabria la Maggioranza resta in apnea: si sposta la data chiave, ma il tempo passa e il futuro rimane un rebus - Avevamo cerchiato in rosso la data di oggi, lunedì 24 novembre, come possibile svolta per quanto concerne il futuro del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, all’interno della delicatissima vicenda c ... Si legge su strettoweb.com
Crisi e ritardi paralizzano il Comune di Reggio Calabria - Falcomatà cerca l’accordo, ma sette consiglieri insistono per l’azzeramento della Giunta. Riporta corrieredellacalabria.it