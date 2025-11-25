Il caso Reggio Calabria tra Pd e Falcomatà all' attenzione dei vertici del partito

Il filo sottile che tiene in sospeso il Comune di Reggio Calabria s'intreccia con le vicende nazionali del Pd. Il caso reggino e i suoi protagonisti sono disposti su una scacchiera le cui future mosse coinvolgono ovviamente le amministrative di primavera, ma anche le ambizioni politiche personali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio, caso Falcomatà, arriva l'arbitro da Roma - Tensione politica alle stelle a Reggio Calabria: il senatore Alessandro Alfieri da Roma media tra il sindaco Falcomatà e il Pd locale. Riporta quotidianodelsud.it

caso reggio calabria pdPD-Falcomatà, a Reggio Calabria la Maggioranza resta in apnea: si sposta la data chiave, ma il tempo passa e il futuro rimane un rebus - Avevamo cerchiato in rosso la data di oggi, lunedì 24 novembre, come possibile svolta per quanto concerne il futuro del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, all’interno della delicatissima vicenda c ... Si legge su strettoweb.com

caso reggio calabria pdCrisi e ritardi paralizzano il Comune di Reggio Calabria - Falcomatà cerca l’accordo, ma sette consiglieri insistono per l’azzeramento della Giunta. Riporta corrieredellacalabria.it

