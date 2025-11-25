Il caso Epstein in Riviera | voli e incontri poco chiari

Rimini, 25 novembre 2025 – Il caso Epstein per la prima volta lambisce anche Rimini. Nella puntata de “Le Iene” in onda questa sera su Italia 1, l’inviato della trasmissione Wad presenterà un nuovo approfondimento che aggiunge elementi inediti alla complessa vicenda internazionale legata al finanziere statunitense. Al centro del servizio, il tentativo di ricostruire la rete di contatti che Jeffrey Epstein aveva coltivato in Italia negli anni Novanta e nei primi Duemila. I numeri italiani nella rubrica di Epstein. La rubrica telefonica dell’imprenditore – già nota agli inquirenti americani – contiene infatti decine di numeri italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il caso Epstein in Riviera: voli e incontri poco chiari

Argomenti simili trattati di recente

Caso Epstein: Starmer suggerisce a ex principe Andrea di testimoniare ? l.euronews.com/WbFS Vai su X

Trump, una settimana da dimenticare: dal caso Epstein all'imbarazzo nell’incontro con bin Salman Leggi qui - https://www.ilriformista.it/trump-una-settimana-da-dimenticare-dal-caso-epstein-allimbarazzo-nellincontro-con-bin-salman-490214/ - facebook.com Vai su Facebook

Caso Epstein, Trump chiede 10 miliardi di danni a Murdoch per la lettera choc pubblicata dal Wsj - Donald Trump ha intentato una causa da almeno 10 miliardi di dollari contro il Wall Street Journal, il suo editore Dow Jones, alla società News Corp e due giornalisti, accusandoli di diffamazione e ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Caso Epstein, Maxwell sentita dalla Giustizia: risposto a ogni domanda - Ghislaine Maxwell, la complice in carcere di Jeffrey Epstein, ha risposto a "ogni singola domanda" che le è stata posta durante un colloquio con un alto funzionario del Dipartimento di Giustizia. Segnala tg24.sky.it

Caso Epstein, Ghislaine Maxwell continua a parlare e ottiene l'immunità parziale - Il caso Jeffrey Epstein continua a montare negli Stati Uniti e, con i colloqui tra Ghislaine Maxwell e il vice procuratore americano Todd Blanche, ai piani alti del business e della politica in molti ... Segnala tgcom24.mediaset.it