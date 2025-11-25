Il cartello narcos terrorista la Cia e la nuova fase di Trump | cosa può succedere in Venezuela

Lunedì gli Stati Uniti hanno deciso di includere nella lista delle Designated Foreign Terrorist Organizations il cartello della droga “ de los Soles ”, a cui la Casa Bianca continua ad associare il presidente del Venezuela Nicolás Maduro. Questa decisione può essere considerata come un’ennesima azione di pressione nella campagna che l’ amministrazione Trump sta muovendo non solo nei confronti dei narcos, ma dell’establishment del Venezuela che resta fedele agli ideali socialisti e alle posizioni della Rivoluzione bolivariana del presidente Chávez, e potrebbe essere il segno che il “conflitto armato non internazionale” condotto dal Pentagono su mandato della Casa Bianca potrebbe entrare in una nuova fase. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il cartello narcos "terrorista", la Cia e la nuova fase di Trump: cosa può succedere in Venezuela

News recenti che potrebbero piacerti

CAPODANNO NARCOS MAREMMANO Il Cartello Maremmano ha preso il controllo della notte più esplosiva dell’anno… e siete tutti reclutati! Preparatevi a entrare nel Piano segreto del cartello: Aperitivo “fuorilegge” Cena & Live Show spoiler 8 dicem - facebook.com Vai su Facebook

Apple sviluppa serie tv dal podcast Hot Money: The New Narcos indaga su cartello cocaina che opera come multinazionale con EDEN Productions di Richard Plepler ? #AppleTV #TrueCrime #HotMoney Vai su X

Il cartello narcos "terrorista", la Cia e la nuova fase di Trump: cosa può succedere in Venezuela - Gli Usa classificano il Cartel de los Soles come gruppo terroristico e valutano operazioni mirate in Venezuela. Scrive ilgiornale.it

Venezuela: Stati Uniti designano come terrorista il cartello de Los Soles e accusano il presidente Maduro - La designazione consente a Washington poteri speciali per sanzionare i membri del cartello venezuelano. Segnala msn.com

Hamas, Hezbollah e narcos, l’asse oscuro contro Israele. Spinelli: “Fortissime relazioni con i terroristi” - Parla Gianpiero Spinelli, esperto di difesa e istruttore di antiterrorismo «Forti connessioni tra jihadismo palestinese e narcotraffico sudamericano» ... Si legge su msn.com