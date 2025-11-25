Il cardiologo Galvani a Salotto blu | Le donne spesso sottovalutano il rischio cardiologico è un errore

Marcello Galvani è stato direttore del reparto di cardiologia ed emergenza dell'ospedale forlivese Morgagni- Pierantoni e professore universitario. Attualmente presiede l'associazione Cardiologica forlivese, sodalizio che, in partnership con la Fondazione Zito- Sacco e Fidapa, con il sostegno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it