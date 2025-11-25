Il calcio piange Lorenzo Buffon | addio allo storico portiere del Milan e campione indiscusso degli anni ’50

Lutto nel mondo del calcio, è scomparso Lorenzo Buffon: il mondo del calcio saluta lo storico portiere rossonero Il Milan e l’intero mondo del calcio piangono la scomparsa di Lorenzo Buffon, storico portiere rossonero e icona degli anni ’50, morto all’età di 96 anni a Latisana (Udine) per un improvviso arresto cardiaco. La notizia, diffusa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Il calcio piange Lorenzo Buffon: addio allo storico portiere del Milan e campione indiscusso degli anni ’50

