il calcio contro la violenza sulle donne ma in campo vanno anche gli imputati

Ogni anno, attorno al 25 novembre, i campionati di calcio europei sono soliti portare in campo, durante le partite, una campagna contro la violenza sulle donne. Si tratta di un’occasione per sensibilizzare i tifosi e la popolazione su un tema molto serio, sfruttando la coincidenza con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma, a un’analisi più approfondita, queste iniziative appaiono molto contraddittorie. Un caso abbastanza evidente si è visto domenica nella Liga, il massimo campionato di calcio spagnolo, in occasione della partita tra Elche e Real Madrid. I giocatori di entrambe le squadre si sono schierati prima della partita per una foto, reggendo uno striscione che diceva “Lo sport contro la violenza sessista”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

