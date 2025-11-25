Il Brindisi Fc scende in campo con Avis per il gol della vita | per chi dona una t-shirt con brand della squadra
BRINDISI - Il Fc Brindisi scende in campo per una causa di vitale importanza: la donazione del sangue. In occasione della prossima gara casalinga di campionato contro l’Unione Calcio Bisceglie, in programma domenica 30 novembre 2025, la società biancoazzurra, in collaborazione con Avis Comunale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
