Il Brindisi Fc scende in campo con Avis per il gol della vita | per chi dona una t-shirt con brand della squadra

Brindisireport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il Fc Brindisi scende in campo per una causa di vitale importanza: la donazione del sangue. In occasione della prossima gara casalinga di campionato contro l’Unione Calcio Bisceglie, in programma domenica 30 novembre 2025, la società biancoazzurra, in collaborazione con Avis Comunale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

brindisi fc scende campoIl Brindisi Fc scende in campo con Avis per “il gol della vita”: per chi dona una t-shirt con brand della squadra - Una giornata di donazione del sangue in Piazza Vittoria in occasione di Fc Brindisi - Scrive brindisireport.it

Cerca Video su questo argomento: Brindisi Fc Scende Campo