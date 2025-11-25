Il brigadiere in congedo Angelo Orlandi compie 94 anni La festa a Stradella con i carabinieri

Stradella (Pavia), 25 novembre 2025 - È il socio più longevo dell' Associazione nazionale carabinieri (Anc) di Broni-Stradella, iscritto da più di 30 anni. Il brigadiere in congedo Angelo Orlandi ha compiuto 94 anni ieri, lunedì 24 novembre, festeggiato da una delegazione dell'associazione guidata dal presidente, luogotenente in congedo Nicola Raimo, e dal vicepresidente, brigadiere in congedo Vito Saporito, alla presenza anche del comandante della Compagnia del carabinieri di Stradella, capitano Cosimo De Falco. Con una torta con il motto dell'Arma "Nei secoli fedele", benaugurante per il quasi centenario, è stata donata una lucerna dei carabinieri argentata, con apposita targa celebrativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il brigadiere in congedo Angelo Orlandi compie 94 anni. La festa a Stradella con i carabinieri

