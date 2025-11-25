Il Braccio di Ferro russo rischia di perdere le braccia | ha iniettato vaselina e synthol nei bicipiti

25 nov 2025

Kirill Tershin, conosciuto da tutti come il "Braccio di Ferro" russo nel mondo del culturismo rischia l'amputazione di entrambe le braccia. Dal 2017 si è iniettato un mix di vaselina e synthol nei bicipiti fino ad arrivare al diametro di 60cm l'uno. Ora però, sono letteralmente "scoppiati" mettendo in atto un'infezione che potrebbe diffondersi nel resto del corpo con conseguenze letali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

