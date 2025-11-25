' Il bosco delle storie di Natale' a Cascina

Pisatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 30 novembre ore 17.30 a La Città del Teatro arriva ‘Il bosco delle storie di Natale’, uno spettacolo per bambini dai 3 anni.Prosegue la rassegna Domenica a Teatro de La Città del Teatro con un appuntamento dedicato alla magia dell’inverno e al fascino delle fiabe nordiche. Domenica 30. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

