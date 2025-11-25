Il borgogna è il nuovo nero | i look dallo street style

Altro che nero: in inverno il colore più di tendenza si tinge di rosso profondo, dando vita al borgogna, una tonalità multisfaccettata che richiama l’intensità di un vino pregiato e le sfumature ricche dei frutti di bosco. Elegante ma allo stesso tempo audace, questo colore ha la capacità di rendere sofisticato qualsiasi outfit, aggiungendo un tocco di calore alle giornate più fredde. Non sorprende che sia amatissimo anche per la manicure: d’inverno il borgogna esprime tutto il suo potenziale, trasformando anche il più semplice look in un ensemble ricercato. GUARDA LE FOTO Tendenze colore autunno inverno 2025 2026: i look per indossarle. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il borgogna è il nuovo nero: i look dallo street style

