Il bis del Rally Team Day è un successo

Tuttorally.news | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La festa del sodalizio di Rosà, in provincia di Vicenza, dedicata alla beneficenza, ha radunato numerosi piloti che sono scesi in campo per fare del bene. Il teatro quest’anno è stata la sede della Woodbox di Nervesa della Battaglia con gli attori protagonisti che si sono riuniti per uno scopo nobile, quello di sostenere l’attività . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

bis rally team dayRally: Rally Team Day bis, che successo! - La festa del sodalizio di Rosà, dedicata alla beneficenza, ha radunato numerosi piloti che sono scesi in campo per fare del bene. Secondo comunicati-stampa.net

bis rally team dayRally: bis firmato da Busnelli al “Monzino” - “Monzino” da cancellare in fretta per Marco Melino, sfortunato protagonista di un tamponamento avvenuto sull’ultima prova speciale che lo ha mandato contro un muro, assieme a Michele Sandrin, ... Da comunicati-stampa.net

Cerca Video su questo argomento: Bis Rally Team Day