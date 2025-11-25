Il bis del Rally Team Day è un successo
La festa del sodalizio di Rosà, in provincia di Vicenza, dedicata alla beneficenza, ha radunato numerosi piloti che sono scesi in campo per fare del bene. Il teatro quest’anno è stata la sede della Woodbox di Nervesa della Battaglia con gli attori protagonisti che si sono riuniti per uno scopo nobile, quello di sostenere l’attività . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
