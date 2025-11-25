Il Belgio vuole copiare SuperTennis dove Sinner si guarda gratis | Nessun calciatore è popolare quanto Jannik
Il successo del Tennis in Italia ha portato fortuna anche a iniziative editoriali come quella di SuperTennis. Lanciata nel 2008 dalla Federazione italiana, l’emittente televisiva è diventata uno dei motori della rinascita del tennis nel Paese, con una missione semplice: riportare lo sport nelle case degli italiani gratis. Una strategia che ha funzionato, riportando in primo piano una disciplina che nei primi anni 2000 aveva perso slancio. I trionfi di Jannik Sinner sono stati un acceleratore. E SuperTennis è diventata oggetto dell’attenzione del portale belga Dh Lesports Passo dopo passo, il canale ha iniziato ad acquisire diritti: Wta, Coppa Davis, Billie Jean King Cup, poi vari eventi Atp. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
KEEP Driven: giovani con disabilità protagonisti del cambiamento Un gruppo di giovani donne e uomini con disabilità provenienti da Italia, Francia, Lettonia e Belgio ha iniziato un percorso formativo per progettare una campagna di advocacy per ribadire il diri
