Il Belgio vuole copiare SuperTennis dove Sinner si guarda gratis | Nessun calciatore è popolare quanto Jannik

Il successo del Tennis in Italia ha portato fortuna anche a iniziative editoriali come quella di SuperTennis. Lanciata nel 2008 dalla Federazione italiana, l’emittente televisiva è diventata uno dei motori della rinascita del tennis nel Paese, con una missione semplice: riportare lo sport nelle case degli italiani gratis. Una strategia che ha funzionato, riportando in primo piano una disciplina che nei primi anni 2000 aveva perso slancio. I trionfi di Jannik Sinner sono stati un acceleratore. E SuperTennis è diventata oggetto dell’attenzione del portale belga Dh Lesports Passo dopo passo, il canale ha iniziato ad acquisire diritti: Wta, Coppa Davis, Billie Jean King Cup, poi vari eventi Atp. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

