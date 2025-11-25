Il Bari di De Laurentiis è in crisi perenne | allo stadio non va quasi più nessuno Gazzetta

Il Bari non sta vivendo una stagione semplice e la fiducia nel tecnico Caserta è in netta discesa. Inoltre, sono diminuite anche le presenze allo stadio. Bari in crisi, diminuiscono anche i tifosi allo stadio. La Gazzetta dello Sport scrive: Decidere di non decidere. Dopo una giornata ricca di voci, illazioni e svariate ipotesi, la società di De Laurentiis ha rimandato ogni sentenza sul futuro di Fabio Caserta alla guida del Bari, nonché dei direttori Magalini e Di Cesare. Ma sono davvero tutti in discussione? E’ solo una fiducia a tempo? Interrogativi d’obbligo, visto che i vertici societari continuano a percorrere la bizzarra linea del silenzio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

