Il 29 novembre Fritu guida la notte trap al River House

Sbircialanotizia.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte sola, un nome che pesa quanto un intero movimento: il 29 novembre 2025 il River House di Cremona affida la chiusura di novembre al party Industry, che porta in consolle Fritu, produttore tra i più incisivi della nuova trap italiana. Una serata che promette energia, appartenenza e una forte identità sonora. River House . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

il 29 novembre fritu guida la notte trap al river house

© Sbircialanotizia.it - Il 29 novembre Fritu guida la notte trap al River House

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: 29 Novembre Fritu Guida