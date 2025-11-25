Il 29 novembre Fritu guida la notte trap al River House
Una notte sola, un nome che pesa quanto un intero movimento: il 29 novembre 2025 il River House di Cremona affida la chiusura di novembre al party Industry, che porta in consolle Fritu, produttore tra i più incisivi della nuova trap italiana. Una serata che promette energia, appartenenza e una forte identità sonora. River House . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
