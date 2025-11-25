Il 26 novembre la presentazione del progetto di fattibilità del nuovo impianto di depurazione

Anteprima24.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Domani 26 novembre alle ore 16:30, presso la sala consiliare di Palazzo Mosti, il Commissario straordinario unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue Fabio Fatuzzo e il sindaco Clemente Mastella presenteranno il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo impianto di depurazione della città di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

il 26 novembre la presentazione del progetto di fattibilit224160del nuovo impianto di depurazione

© Anteprima24.it - Il 26 novembre la presentazione del progetto di fattibilità del nuovo impianto di depurazione

Approfondisci con queste news

Mercoledì 26 novembre la presentazione del progetto pilota "Educazione Stradale - Dalla Teoria Alla Pista" - Mercoledì 26 novembre, alle ore 12 nella Sala consiliare del Municipio di Mestre, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto pilota "Educazione Stradale - Come scrive live.comune.venezia.it

26 novembre presentazione progettoIL PROGETTO - "Trame school", la presentazione nell’Auditorium del Liceo Imbriani di Pomigliano D’Arco - Mercoledì 26 novembre, nell’Auditorium del Liceo Imbriani di Pomigliano D’Arco - Segnala napolimagazine.com

Presentazione del progetto "The Ferrareser 2025" - Mercoledì 26 novembre 2025 alle 11 nella sala dell'Arengo della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto "The Ferrareser 2025", che per il quarto anno consecuti ... Scrive cronacacomune.it

Cerca Video su questo argomento: 26 Novembre Presentazione Progetto