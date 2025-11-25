Il 25 novembre per le donne parte dal consenso | il punto da cui inizia o finisce ogni forma di relazione

Il 25 novembre è un’occasione per fermarsi e guardare con lucidità una cosa che troppo spesso diamo per scontata: il consenso. Non quello teorico, non quello giuridico. Il consenso come processo psicologico e relazionale. Quello che determina se un incontro è realmente libero oppure no. Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it