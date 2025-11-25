Il 18 dicembre sarà un giorno difficile per i fan di arrow di stephen amell
la fine di arrow su netflix: cosa c’è da sapere. La popolare serie Arrow, pilastro del universo DC sul piccolo schermo, sta per lasciare la piattaforma di streaming Netflix. La decisione di rimuovere lo show, che ha contribuito a dare vita all’ampio Arrowverse, rappresenta un momento significativo per i fan e per gli appassionati di supersieri televisivi. data di uscita e stato attuale dell’addio a netflix. Arrow sarà disponibile su Netflix fino al 18 dicembre 2025. La serie ha debuttato nel 2013 e si è conclusa nel 2020, dopo otto stagioni. La sua presenza su piattaforme di streaming ha contribuito a consolidarla come uno dei prodotti più seguiti tra le produzioni live-action DC. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Argomenti simili trattati di recente
Il giorno 2 dicembre 2025 dalle ore 11.05 alle ore 13.00 presso l'Aula Magna della sede centrale del Liceo Francesco Vivona, si svolgerà l’incontro di Formazione Beni culturali e Beni architettonici: quali studi e quali professioni. La lezione sarà tenuta dal Prof. - facebook.com Vai su Facebook
La Data è Venerdì 5 Dicembre 2025 Il giorno della musica, delle nuove emozioni.. il giorno dell’appuntamento.. Vi aspetto! #maurodimaggio #musicaitaliana #nuovamusica #newsong #nontivogliofermare #musica #emozioni Vai su X