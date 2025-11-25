la fine di arrow su netflix: cosa c’è da sapere. La popolare serie Arrow, pilastro del universo DC sul piccolo schermo, sta per lasciare la piattaforma di streaming Netflix. La decisione di rimuovere lo show, che ha contribuito a dare vita all’ampio Arrowverse, rappresenta un momento significativo per i fan e per gli appassionati di supersieri televisivi. data di uscita e stato attuale dell’addio a netflix. Arrow sarà disponibile su Netflix fino al 18 dicembre 2025. La serie ha debuttato nel 2013 e si è conclusa nel 2020, dopo otto stagioni. La sua presenza su piattaforme di streaming ha contribuito a consolidarla come uno dei prodotti più seguiti tra le produzioni live-action DC. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il 18 dicembre sarà un giorno difficile per i fan di arrow di stephen amell